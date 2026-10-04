Урсула фон дер Ляйен станет вестлихфюрером

Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%.
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