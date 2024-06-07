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Родственники пациентов реанимации в Москве будут получать СМС-оповещения

Родственники пациентов реанимации в Москве будут получать СМС-оповещения

Жители Москвы смогут узнать подробности о самочувствии члена семьи, который находится в реанимации, с помощью нового сервиса — теперь им будут приходить СМС-оповещения с информацией о состоянии больного и ключевыми показателями.

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