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МиГ-29: почему советский истребитель остается востребованным спустя почти 50 лет

МиГ-29: почему советский истребитель остается востребованным спустя почти 50 лет

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. В этот день, 6 октября 1977 года, в небо впервые поднялся прототип МиГ-29 – легкого фронтового истребителя четвертого поколения.

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