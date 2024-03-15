Бежево-белый маникюр: лучшие идеи маникюра бежевого цвета

Бежево-белый маникюр – удачная идея для тех, кто не любит держаться в рамках какого-то одного стиля. Этот вариант дизайна ногтей относится к нейтральной гамме, при этом сочетание цветов выглядит женственно и не броско.
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