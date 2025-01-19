На Школьной курганец с ножом напал на бригаду медиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 16 января в 18.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Школьной курганец с ножом напал на бригаду медиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 16 января в 18.