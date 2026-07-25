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Банк России снизил ключевую ставку до 14 % годовых и обновил прогноз по инфляции: главное за сутки

Банк России снизил ключевую ставку до 14 % годовых и обновил прогноз по инфляции: главное за сутки

Банк России вновь изменил ключевую ставку, Евросоюз расширил полномочия по распоряжению конфискованной российской нефтью, а Минобороны РФ сообщило об освобождении четырех населенных пунктов в Харьковской области.

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