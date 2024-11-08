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Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничье Курской области

Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

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