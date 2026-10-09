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Суть Событий

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Экс-совладельца "Юлмарта" Костыгина отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Экс-совладельца "Юлмарта" Костыгина отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

В Москве задержан бывший совладелец сетей "Лента", "Рив Гош" и "Юлмарт" Дмитрий Костыгин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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