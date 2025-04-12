На сколько лет отстает американский гиперзвук

Long-Range Hypersonic Weapon красиво летает пока только на картинках Фактор, не меняющий правила игры В американском сегменте бьют тревогу – гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon, или, как её для краткости называют, «Тёмный орёл» (Dark Eagle), опаздывает с выходом на сцену.
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