На сколько лет отстает американский гиперзвук

Long-Range Hypersonic Weapon красиво летает пока только на картинках Фактор, не меняющий правила игры В американском сегменте бьют тревогу – гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon, или, как её для краткости называют, «Тёмный орёл» (Dark Eagle), опаздывает с выходом на сцену.