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Орловская область – вновь в сводке Минобороны России

Орловская область – вновь в сводке Минобороны России

Минувшая ночь вновь стала испытанием для российских сил противовоздушной обороны. Дежурными расчётами ПВО было перехвачено и уничтожено 479 украинских БПЛА — об этом сообщает Минобороны России.

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