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Агроэксперт: с 1 сентября обязательна маркировка молочной фермерской продукции

Агроэксперт: с 1 сентября обязательна маркировка молочной фермерской продукции

С 1 сентября вводится обязательная маркировка молочной продукции для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов, рассказал в беседе с RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

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