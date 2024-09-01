Агроэксперт: с 1 сентября обязательна маркировка молочной фермерской продукции

С 1 сентября вводится обязательная маркировка молочной продукции для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов, рассказал в беседе с RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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