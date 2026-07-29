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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Аллен: «Хашим Табит вообще никого не слушал. Нельзя есть хот-доги за 35 минут до матча»

Хашим Табит был выбран 2-м на драфте-2009 НБА и начал карьеру в «Мемфисе». Через год в команду перешел Тони Аллен.

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