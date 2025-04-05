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Как нужно себя вести накануне предпразднства Благовещения Пресвятой Богородицы и что нужно обязательно сделать 6 апреля

Как нужно себя вести накануне предпразднства Благовещения Пресвятой Богородицы и что нужно обязательно сделать 6 апреля

Как нужно себя вести накануне предпразднства Благовещения Пресвятой Богородицы и что нужно обязательно сделать 6 апреля Алёна ЮрьеваКаждый год 7 апреля православные верующие отмечают один из важнейших двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

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