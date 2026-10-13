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Арестович: Зеленский выбесил Трампа, но убрать его не дают Лондон и Брюссель

Арестович: Зеленский выбесил Трампа, но убрать его не дают Лондон и Брюссель

Дональд Трамп крайне раздражён дерзостями в свой адрес из уст кокаиниста Зеленского, но добиться проведения выборов на Украине не сможет – из-за того, что нынешний киевский режим устраивает британцев и Евросоюз, выполняя их линию на войну с Россией.

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