Дональд Трамп крайне раздражён дерзостями в свой адрес из уст кокаиниста Зеленского, но добиться проведения выборов на Украине не сможет – из-за того, что нынешний киевский режим устраивает британцев и Евросоюз, выполняя их линию на войну с Россией.