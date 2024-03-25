Заноза
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Заноза

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Украинство родилось из-за политической ошибки

Украинство родилось из-за политической ошибки

22 марта 2024 года, минуло ровно 370 лет с того дня, как в Москву прибыло посольство Богдана Хмельницкого, привезшее сообщение о данной в январе на раде в Переяславле присяге Войска Запорожского, а также городов и волостей Гетманщины (тогда ещё не Украины, о которой никто и слыхом не слыхивал) русскому царю Источник изображения: Украина.

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Комментарии
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Alexander Samokhin
Дело говорит Ростислав!
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