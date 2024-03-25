Украинство родилось из-за политической ошибки

22 марта 2024 года, минуло ровно 370 лет с того дня, как в Москву прибыло посольство Богдана Хмельницкого, привезшее сообщение о данной в январе на раде в Переяславле присяге Войска Запорожского, а также городов и волостей Гетманщины (тогда ещё не Украины, о которой никто и слыхом не слыхивал) русскому царю Источник изображения: Украина.