НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

2 подписчика

Росстат зафиксировал рост цен в начале июля

Росстат зафиксировал рост цен в начале июля

В июле цены на продукты изменились разнонаправленно: подешевели яйца, сыры, колбаса, масло, творог, овощи, чай, но подорожали яблоки, бананы, сахар, курица, гречка, свинина, рыба, хлеб, масло подсолнечное и мясные консервы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии