Росстат зафиксировал рост цен в начале июля

В июле цены на продукты изменились разнонаправленно: подешевели яйца, сыры, колбаса, масло, творог, овощи, чай, но подорожали яблоки, бананы, сахар, курица, гречка, свинина, рыба, хлеб, масло подсолнечное и мясные консервы.
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