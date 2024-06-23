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Письмо Гарри Каспарову

Письмо Гарри Каспарову

Вот великая цитата из его речей: «Я не против, чтобы империя распалась». Мразь не остался жить на родине, в Баку.

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Комментарии
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Н
Наталья
Питер тоже превращается в такой же гадюшник....гнида беглов рулит
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9 час.
Ирина Трифонова
Все эти гавнюки сбесились от неудачи. В 90-е Россия уже была в их руках полностью. Все деньги украли, экономику разрушили, народ обманули, молодежь развратили. Объявили себя элиткой. И вдруг все изменилось и народ проснулся и Россия медленно со скрипом но поднимается и элитку сметает.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ВИДАТЬ У гарика ..совсем кукуха поехала....Психически совсем УРОД-ДЕБИЛ.
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6 час.

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