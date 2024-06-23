Письмо Гарри Каспарову

Ирина Трифонова

Все эти гавнюки сбесились от неудачи. В 90-е Россия уже была в их руках полностью. Все деньги украли, экономику разрушили, народ обманули, молодежь развратили. Объявили себя элиткой. И вдруг все изменилось и народ проснулся и Россия медленно со скрипом но поднимается и элитку сметает.