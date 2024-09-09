Военных ждет компенсация расходов за использование личного автомобиля в командировках

И отпусках Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например в командировках или отпусках.
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