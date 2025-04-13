Российские силы ПВО сбили украинский F-16. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотников, месту размещения оперативно-тактических ракет и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.