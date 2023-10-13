На РЭН-2023 обсудили решения «технологической безработицы»

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. На «Российской энергетической неделе 2023» обсудили опросы и профессиональные исследования, которые показали, что в ближайшие годы на рынке труда победят компании, инвестирующие в HR-бренд, работающие со школами, педагогами и семьями будущих специалистов.