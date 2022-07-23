Как Советский вор в законе создал банду подражателей гангстерам из США

Как ее налеты потрясли Москву? Кадр: фильм «Трактир на Пятницкой» В этом материале- история московского вора в законе Павла Андреева по прозвищу Пашка Америка, который в послевоенные годы стал главарем группировки подражателей гангстерам из США.