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Как Советский вор в законе создал банду подражателей гангстерам из США

Как Советский вор в законе создал банду подражателей гангстерам из США

Как ее налеты потрясли Москву? Кадр: фильм «Трактир на Пятницкой»   В этом материале- история московского вора в законе Павла Андреева по прозвищу Пашка Америка, который в послевоенные годы стал главарем группировки подражателей гангстерам из США.

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