Полиненасыщенные жирные кислоты помогают бороться с фиброзом и раком печени

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) связан с заболеванием, известным как метаболический синдром. Он развивается, когда жир в печени становится токсичным, убивая клетки, вызывая воспаление и способствуя фиброзу.
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