Societe Generale-FORGE запустила обеспеченный евро стейблкоин в блокчейне Stellar

Societe Generale-FORGE разместила свой обеспеченный евро стейблкоин в сети Stellar. 20 февраля Societe Generale-FORGE заявила, что ее мультичейн-стратегия стартует с размещения соответствующего требованиям MiCA стейблкоина EURCV CoinVertible в сети Stellar.
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