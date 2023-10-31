Празднование Казанской иконы Божией Матери: традиции, молитвы и запреты Елена Галицкая4 ноября 2023 года православные христиане отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери, который имеет особое значение в религиозной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии