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Царьград

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России нужна "мобилизация": Военкор Сладков предложил создать "боевые квартирники"

России нужна "мобилизация": Военкор Сладков предложил создать "боевые квартирники"

Западная пресса активно разгоняет домыслы о якобы готовящейся в России мобилизации. Военкор Александр Сладков считает, что "мобилизация" в России нужна, но не та, о которой говорят журналисты из недружественных стран.

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