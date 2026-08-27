Западная пресса активно разгоняет домыслы о якобы готовящейся в России мобилизации. Военкор Александр Сладков считает, что "мобилизация" в России нужна, но не та, о которой говорят журналисты из недружественных стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии