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Москвичка лишилась 17 млн при бесплатной проверке счетчика

Москвичка лишилась 17 млн при бесплатной проверке счетчика

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов 78-летняя москвичка стала жертвой мошеннической схемы о бесплатной проверке пломб на счетчиках водоснабжения.

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