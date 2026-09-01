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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас о первом турнире с апреля: «Я очень-очень нервничал, потому что будто забыл, как выглядит день матча»

Карлос Алькарас объяснил, почему он нервничал перед первым кругом US Open . Действующий чемпион провел первый матч за 4,5 месяца – он обыграл Романа Сафиуллина со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

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