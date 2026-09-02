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Число жертв крупнейшей вспышки Эболы в Конго превысило 3 тысячи

Число жертв крупнейшей вспышки Эболы в Конго превысило 3 тысячи

В Демократической Республике Конго число умерших во время нынешней вспышки Эболы превысило три тысячи человек .

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