Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    И это называется свободой и незалежностью? Тогда что такое рабство и полнейшее самауничижение. Потерять всё, кроме вы...Верховная рада Ук...
  • Владимир Соловьев
    Россия сохраняется до сих по по Милости Божией, по молитвам ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ, ЗАСТУПНИЦЕ РОССИИ!Патриарх Кирилл: ...
  • Eduard
    И Гренландию не половину хотят,а всю!Песков ответил на...

На Западе раскрыли намерения США в конфликте на Украине

На Западе раскрыли намерения США в конфликте на Украине

Журналист Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS раскрыл намерения США в конфликте на Украине. По его словам, Вашингтон никогда не ставил цель добиться победы Киева, а использовал его в стремлении дестабилизировать Росси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх