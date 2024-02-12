На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации алкогольной продукции

В селе Снежное Анадырского района в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу выявили факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
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