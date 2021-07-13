Суд арестовал всех подозреваемых в деле поставки десантных катеров ВМСУ по украденному проэкту

Печерский суд избрал бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей, за делом закупки катеров, которые «Кузница на Рыбальском» строила за неудачно скопированным чужим проектам.
Печерский суд избрал бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей, за делом закупки катеров, которые «Кузница на Рыбальском» строила за неудачно скопированным чужим проектам.
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