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Суд арестовал всех подозреваемых в деле поставки десантных катеров ВМСУ по украденному проэкту

Суд арестовал всех подозреваемых в деле поставки десантных катеров ВМСУ по украденному проэкту

Печерский суд избрал бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей, за делом закупки катеров, которые «Кузница на Рыбальском» строила за неудачно скопированным чужим проектам.

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