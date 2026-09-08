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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батерсон о словах Маршанда про Штюцле: «Написал ему: «Что ты творишь?» Я сказал Тимми, что все в порядке. Марчи в своем репертуаре, он делает это уже 20 лет»

Нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон высказался о словах форварда «Флориды» Брэда Маршанда о капитанстве в «Сенаторс».

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