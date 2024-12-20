Подростки в Забайкалье останутся без энергетиков

В Забайкальском крае запретят продажу энергетических напитков подросткам. Депутаты регионального Заксобрания приняли в первом чтении проект закона, который приведет в соответствие федеральное и региональное законодательство.
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