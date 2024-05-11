Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым

Nikolay Kuchkov

Это на кого же он собирается опираться на социолога Мантурова, который занимается производством и торговлей сразу!! https://www.youtube.com/watch?v=zXGChBl71-A&t=406s И Чемезовhttps://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/otstavka-chemezova-mif-ili/50540446/ Ничего не меняется?..