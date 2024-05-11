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Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым

Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Это на кого же он собирается опираться на социолога Мантурова, который занимается производством и торговлей сразу!! https://www.youtube.com/watch?v=zXGChBl71-A&amp;t=406s  И Чемезовhttps://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/otstavka-chemezova-mif-ili/50540446/   Ничего не меняется?..
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