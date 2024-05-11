Президент России Владимир Путин провел встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым.
Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Это на кого же он собирается опираться на социолога Мантурова, который занимается производством и торговлей сразу!! https://www.youtube.com/watch?v=zXGChBl71-A&t=406s И Чемезовhttps://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/otstavka-chemezova-mif-ili/50540446/ Ничего не меняется?..
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