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Летний биатлон. Чемпионат Италии. Виттоцци и Каппеллари выиграли пасьюты, Комола и Браунхофер – 2-е, Вирер не стартовала

Летний биатлон Чемпионат Италии Форни-Авольтри Гонка преследования Женщины 1. Лиза Виттоцци 2. Самуэла Комола 3.

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