Мир отмечает Глобальную неделю безопасности дорожного движения

С 12 по 18 мая мы отмечаем Глобальную неделю безопасности дорожного движения с целью мобилизовать сообщества и призвать лиц, принимающих решения, обеспечить безопасные условия и улицы для пешеходов и велосипедистов.
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