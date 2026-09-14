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Царьград

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Фонд Фаталиева предупредили за ночной шум на стройках в Петербурге

Фонд Фаталиева предупредили за ночной шум на стройках в Петербурге

Санкт-Петербургское ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», руководителем которого является Арзу Фаталиев, получило два предостережения от городской Службы государственного строительного надзора и экспертизы.

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