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Ираола о 3:1 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпуль» был близок к команде, которую мы хотим видеть. Мы сыграли хорошо – чувствовалась энергия, все выкладывались»

Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола оценил победу над « Тоттенхэмом » (3:1) в Кубке английской лиги.

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