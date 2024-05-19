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Задоров и Подколзин получили по 10 минут штрафа за участие в стычке в конце 6-го матча с «Эдмонтоном». У обоих по 4 хита в игре

Задоров и Подколзин получили по 10 минут штрафа за участие в стычке в конце 6-го матча с «Эдмонтоном». У обоих по 4 хита в игре

Игроки «Ванкувера» приняли участие в стычке в концовке шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:5, 3-3).

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