В Госдуме дали инструкцию, как проверить выплаты без услуг сомнительных юристов

Десятки тысяч граждан ежегодно теряют деньги, обращаясь к "помощникам", которые обещают "добиться надбавки" за плату Пенсионерам предлагают оплатить услуги по проверке возможности перехода на другой вид пенсии, хотя в большинстве случаев это можно сделать самостоятельно.
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