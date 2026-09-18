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В Госдуме дали инструкцию, как проверить выплаты без услуг сомнительных юристов

В Госдуме дали инструкцию, как проверить выплаты без услуг сомнительных юристов

Десятки тысяч граждан ежегодно теряют деньги, обращаясь к "помощникам", которые обещают "добиться надбавки" за плату Пенсионерам предлагают оплатить услуги по проверке возможности перехода на другой вид пенсии, хотя в большинстве случаев это можно сделать самостоятельно.

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