Российская ПВО сбила два украинских истребителя МиГ-29 над ДНР

commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0) Средства российской противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя МиГ-29 в районе населенных пунктов Ясеновое и Селидово в ДНР.
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