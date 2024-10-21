Женщина на "Москвиче" съехала с калужской дороги и врезалась в дерево

20 октября около 17 часов в Козельском районе Калужской области произошла авария с пострадавшими. По данным полиции, на 28 км автодороги "Козельск-Киреевское-Чернышено" 49-летняя женщина за рулем автомобиля "Москвич" выбрала небезопасную скорость, не справилась с управлением, допустила съезд с дороги и столкновение с деревом.