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Царьград

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Суд Петербурга арестовал троих за перевозку 12+ кг гашиша

Суд Петербурга арестовал троих за перевозку 12+ кг гашиша

В Петербурге троих мужчин арестовали за попытку перевезти в Татарстан более 12 кг гашиша. Они задержаны в Ленинградской области при перегрузке 128 упаковок наркотика.

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