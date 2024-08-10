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Нужно проверить цены на жилье для туристов: почему Минэк просят оценить ситуацию

Нужно проверить цены на жилье для туристов: почему Минэк просят оценить ситуацию

Нужно проверить цены на жилье для туристов: почему Минэк просят оценить ситуацию Евгения КомароваВ этом сезоне российские курорты столкнулись с резким увеличением цен на жилье, что вызвало волну недовольства среди туристов.

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