Совкомбанк может привлечь в ходе IPO 10 млрд рублей

Совкомбанк, который до конца года может выйти на Московскую биржу, планирует привлечь в ходе IPO около 10 млрд рулей, что составляет примерно 4% капитала банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких источников на финансовом рынке.
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