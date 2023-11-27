Совкомбанк может привлечь в ходе IPO 10 млрд рублей

Совкомбанк, который до конца года может выйти на Московскую биржу, планирует привлечь в ходе IPO около 10 млрд рулей, что составляет примерно 4% капитала банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких источников на финансовом рынке.