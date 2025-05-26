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Царьград

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Ещё два вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве — Собянин

Ещё два вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве — Собянин

Москву атаковали ещё два дрона ВСУ.Стало известно, что почти до Москвы долетели ещё два украинских беспилотника самолётного типа.

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