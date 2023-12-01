Политика как он...
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Политика как она есть

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Конец эпохи европейского счастья

Конец эпохи европейского счастья

Доброй ночи, Империя. В стаде баранов всегда есть вожак, который точно знает, куда он ведет свое стадо.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Читай еврейского.
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11 час.
алекс кузь
Сложные рассуждения о Европе и всяком ценном барахле, империя поменяет на простые истины: Европа подрядчик, Евразия - заказчик. Все гуманно, справедливо, рационально.
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9 час.
Олег Шабалин
Да,в Дзене содомитов... Имеются,. блин
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6 час.

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