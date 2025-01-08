НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русское оружие

1 подписчик

❗️⚡️ ВСУ и НАТО прорабатывают массированный удар украинскими БПЛА-"камикадзе" по зенитно-ракетным дивизионам в Ленинградской и Псковской областях После массированного рейда БПЛА-"камикадзе" противника на нефтехранилище в Энгельсе, обеспечивающее функционирование эскадрилий тактической, дальней и стратегической авиации ВКС России на АвБ "Энгельс-2", противник прорабатывает возможность попытки удара по зенитно-ракетным дивизионам и полкам ВКС России в Ленинградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх