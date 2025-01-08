❗️⚡️ ВСУ и НАТО прорабатывают массированный удар украинскими БПЛА-"камикадзе" по зенитно-ракетным дивизионам в Ленинградской и Псковской областях После массированного рейда БПЛА-"камикадзе" противника на нефтехранилище в Энгельсе, обеспечивающее функционирование эскадрилий тактической, дальней и стратегической авиации ВКС России на АвБ "Энгельс-2", противник прорабатывает возможность попытки удара по зенитно-ракетным дивизионам и полкам ВКС России в Ленинградской области.