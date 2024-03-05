Что говорят об утечке разговора немецких военных: Путин-разведчик всех обвел

Утечка и публикация разговора немецких военных о планах нанести удар по Крымскому мосту, как пишет издание, стала «восхитительной шпионской игрой» Президента России, из-за которой канцлер Германи Олаф Шольц- дискредитирован, а внутри Запада произошел раскол.