Что говорят об утечке разговора немецких военных: Путин-разведчик всех обвел

Утечка и публикация разговора немецких военных о планах нанести удар по Крымскому мосту, как пишет издание, стала «восхитительной шпионской игрой» Президента России, из-за которой канцлер Германи Олаф Шольц- дискредитирован, а внутри Запада произошел раскол.
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