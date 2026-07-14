"Союз МС-29" стартовал с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" и тремя членами экипажа 75-й долговременной экспедиции на МКС успешно стартовала с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса.
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